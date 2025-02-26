Подмосковные специалисты восстановили пятиэтажку в Мариуполе

В процессе реконструкции специалистами был выполнен следующий комплекс восстановительных работ:

заменены системы центрального отопления и электроснабжения;

установлены новые окна;

отремонтированы кровля и фасад здания;

выполнен ремонт мест общего пользования.

Фонд капитального ремонта МО и ГБУ МО «УТНКР», являются организациями, подведомственными министерству ЖКХ Московской области.

Узнать больше о работе фонда и программах капремонта можно на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.