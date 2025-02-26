Подмосковные специалисты восстановили пятиэтажку в Мариуполе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление пятиэтажного многоквартирного дома в Ильичевском районе. Строительный контроль на объекте обеспечивали эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В процессе реконструкции специалистами был выполнен следующий комплекс восстановительных работ:
- заменены системы центрального отопления и электроснабжения;
- установлены новые окна;
- отремонтированы кровля и фасад здания;
- выполнен ремонт мест общего пользования.
Фонд капитального ремонта МО и ГБУ МО «УТНКР», являются организациями, подведомственными министерству ЖКХ Московской области.
Узнать больше о работе фонда и программах капремонта можно на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области.
Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на официальном сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.