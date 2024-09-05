Подмосковные специалисты восстановили общежитие в Мариуполе

В Приморском районе Мариуполя успешно завершены восстановительные работы в девятиэтажном общежитии на улице Строителей, которое вновь открывает свои двери для юных студентов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

Восстановление здания проводилось под контролем экспертов ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) и ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Здание пострадало во время боев за Мариуполь, когда его конструктивные элементы были повреждены осколками снарядов и ударными волнами. Несмотря на разрушения, общежитие временно стало пунктом размещения для жителей, потерявших свои дома, предоставляя им укрытие и помощь.

На сегодняшний день строители полностью восстановили конструкцию здания, отремонтировали кровлю, отреставрировали фасад, заменили системы холодного водоснабжения, центрального отопления и канализации. В общежитии также проведены электромонтажные работы, установлены новые пластиковые окна и выполнены отделочные работы в местах общего пользования.

Восстановление проводилось в тесном сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Специалисты ГБУ МО «УТНКР» ежедневно контролировали ход работ, обеспечивая соблюдение всех строительных норм и стандартов.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Организация производит обследование пострадавших объектов и сопровождает каждый этап восстановительных работ на значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.