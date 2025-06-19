Подмосковные специалисты восстановили многоквартирный дом в пос Каменск Мариуполя

сегодня в 13:17

В Мариупольском поселке Каменск подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению многоквартирного жилого дома, пострадавшего в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, провели финальную проверку объекта, чтобы убедиться в качестве и безопасности проведенных работ.

Здание получило серьезные повреждения — были разрушены несущие конструкции, нарушены инженерные коммуникации, повреждены кровля и внутренние помещения.

В ходе восстановительных работ:

заменены инженерные коммуникации,

отремонтирована крыша,

усилены несущие конструкции,

установлены современные пластиковые окна,

проведены отделочные работы в подъездах.

В настоящее время подмосковные эксперты технадзора проверяют соответствие выполненных работ техническим стандартам, уделяя особое внимание безопасности, качеству материалов и соблюдению проектной документации.

Эксперты Управления продолжают регулярный контроль на объектах, чтобы гарантировать надежность и долговечность восстановленного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.