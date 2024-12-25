Подмосковные специалисты восстановили многоэтажку в Мариуполе на 85%

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается восстановление девятиэтажного жилого дома, серьезно пострадавшего во время боевых действий. Работы проходят под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а за их качеством следят специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Ежедневные выезды на объекты позволяют контролировать каждый этап строительного процесса. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате боевых действий здание получило многочисленные конструктивные повреждения: попадания снарядов, обрушение одного из подъездов и длительные пожары нанесли значительный ущерб.

На данный момент уже завершены работы по восстановлению и усилению конструктивных элементов дома. Полностью заменены системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также канализации. Ведутся фасадные и кровельные работы, обновляются места общего пользования, устанавливаются новые оконные блоки.

«Сегодня строительная готовность этого дома превышает 85%, и мы уверены, что скоро жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Восстановление жилой инфраструктуры в Мариуполе — приоритетная часть нашей работы. Квартиры, жилые помещения — часть жизни, личное пространство наших граждан. Мы понимаем насколько оно важно для каждого из нас, поэтому стараемся помочь в кратчайшие сроки тем, кто лишился своего жилья в результате боевых действий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. С момента начала восстановительных работ специалисты ведомства проводят обследование пострадавших объектов, контролируют все этапы их восстановления и сопровождают проекты на наиболее значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» представлена на сайте: https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.