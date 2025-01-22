Подмосковные специалисты восстановили дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходит к завершению капитальный ремонт многоквартирного дома, сильно пострадавшего в результате боевых действий. Работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и при участии подведомственного министерству ЖКХ Московской области ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР»). Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Контроль за качеством строительных работ, соблюдением сроков и состоянием материалов осуществляется на регулярной основе. Специалисты проводят обследования и оценивают готовность каждого этапа восстановления.
Прямые попадания снарядов вызвали серьезные повреждения конструктивных элементов десятиэтажного здания, что потребовало проведения комплекса восстановительных мероприятий:
- восстановление и укрепление несущих конструкций;
- ремонт кровли;
- реставрация фасада;
- замена систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и газификации;
- установка современных пластиковых окон и дверей;
- внутренняя отделка мест общего пользования.
«После завершения работ дом станет не только безопасным, но и комфортным для проживания. Восстановление поврежденных жилых объектов — это социально значимый процесс для всего региона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
ГБУ МО «УТНКР» с начала восстановительных работ активно участвует в восстановлении объектов на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, проводя обследования и контролируя каждый этап работ. Подробная информация о деятельности организации доступна на официальном сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.