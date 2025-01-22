Подмосковные специалисты восстановили дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходит к завершению капитальный ремонт многоквартирного дома, сильно пострадавшего в результате боевых действий. Работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и при участии подведомственного министерству ЖКХ Московской области ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР»). Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Контроль за качеством строительных работ, соблюдением сроков и состоянием материалов осуществляется на регулярной основе. Специалисты проводят обследования и оценивают готовность каждого этапа восстановления.

Прямые попадания снарядов вызвали серьезные повреждения конструктивных элементов десятиэтажного здания, что потребовало проведения комплекса восстановительных мероприятий:

восстановление и укрепление несущих конструкций;

ремонт кровли;

реставрация фасада;

замена систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и газификации;

установка современных пластиковых окон и дверей;

внутренняя отделка мест общего пользования.

«После завершения работ дом станет не только безопасным, но и комфортным для проживания. Восстановление поврежденных жилых объектов — это социально значимый процесс для всего региона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» с начала восстановительных работ активно участвует в восстановлении объектов на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, проводя обследования и контролируя каждый этап работ. Подробная информация о деятельности организации доступна на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.