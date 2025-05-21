Подмосковные специалисты восстановили дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

ЖКХ

Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Фондом капитального ремонта Московской области завершены работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты управления технического надзора капитального ремонта МО, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе работ выполнен комплекс мероприятий для полного восстановления функциональности и безопасности здания:

  • укреплены и восстановлены конструктивные элементы;
  • отремонтированы фасад и кровля;
  • заменены системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и газификации;
  • установлены современные оконные и дверные блоки;
  • выполнены внутренние отделочные работы в местах общего пользования.

В настоящее время специалисты управления технадзора капремонта проводят итоговую проверку качества выполненных работ перед вводом объекта в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.