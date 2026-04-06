Подмосковные специалисты восстановили дом в Мариуполе

Подмосковные специалисты завершили восстановление пятиэтажного жилого дома в Мариуполе, поврежденного в период боевых действий. Здание прошло полный цикл ремонтно-строительных работ и принято рабочей комиссией, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядная организация выполнила комплекс работ, направленных на восстановление конструктивных элементов и создание безопасных условий для проживания. Контроль качества на всех этапах осуществляли эксперты УТНКР Подмосковья, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

В здании восстановили несущие конструкции и обеспечили их проектную прочность. Специалисты капитально отремонтировали кровлю, полностью обновили фасад, заменили внутренние инженерные системы — холодное и горячее водоснабжение, канализацию, отопление и электроснабжение.

Во всех квартирах установили новые пластиковые стеклопакеты и входные двери. В подъездах отштукатурили и покрасили стены, восстановили лестничные марши, заменили напольное покрытие. Также смонтировали коллективные коаксиальные дымоходы, что повысило эффективность работы газового оборудования и уровень безопасности жильцов. В настоящее время оформляются заключительные документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.