Подмосковные специалисты восстановили дом в Ильичевском районе Мариуполя

Фондом капитального ремонта Московской области завершены работы по восстановлению трехэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводили эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе работ были выполнены следующие мероприятия:

произведен демонтаж аварийных участков;

восстановлен конструктив здания;

установлены новые оконные и дверные блоки;

обновлены фасад и кровля дома;

Также в рамках инфраструктурного проекта был выполнен ремонт систем электроснабжения, центрального отопления, водоснабжения и канализации.

Фонд капитального ремонта МО является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.

Узнать больше о работе фонда и программах капремонта можно на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на официальном сайте: https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.