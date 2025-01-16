Подмосковные специалисты восстановили дом на улице Олимпийской в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление многоквартирного дома на проспекте Победы в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Работы проводились по заказу ППК «Единый заказчик» при координации Минстроя России и правительства Московской области. Контроль качества и соответствие работ строительным нормам ежедневно проверяли эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе ремонтно-восстановительных работ был восстановлен конструктив здания, заменено центральное отопление, системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Проведены работы по замене кровли, оконных и дверных блоков, а также выполнен ремонт фасада здания и мест общего пользования.

«Важно не только быстро восстановить конструктив пострадавших зданий, но и провести все работы качественно. При капитальном ремонте используются только надежные и проверенные материалы, за ходом работ всегда следят специалисты технадзора ГБУ МО «УТНКР», а сам капитальный ремонт выполняется профессионалами своего дела», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.