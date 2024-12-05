Подмосковные специалисты восстановили дом на проспекте Нахимова в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» успешно завершил работы по восстановлению многоквартирного дома на проспекте Нахимова в Приморском районе Мариуполя. Проект был реализован при координации Минстроя России и правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следили эксперты ГБУ МО «УТНКР».

В ходе ремонта специалисты провели следующие работы: усилили аварийные участки наружных и внутренних стен, устранили повреждения отмостки, а также отреставрировали входные группы и несущие конструкции балконных плит. Также уделили внимание восстановлению разрушенных ограждений.

Здание приобрело новый облик: фасад обновлен, заменена кровля, установлены новые окна и двери. Инженерные системы также подверглись капитальному ремонту: заменены системы электро- и водоснабжения, канализации, центрального отопления. Произведена замена систем газоснабжения и очистка вентиляционных шахт.

«Мы гордимся результатами проделанной работы. Этот дом стал одним из примеров качественного и эстетичного жилья. Наша задача не только восстановить разрушенные объекты, но и сделать их современными, комфортными и безопасными для жителей», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Восстановление дома на проспекте Нахимова стало частью масштабной программы по восстановлению жилищного фонда новых территорий России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.