Подмосковные специалисты восстановили детский сад № 63 в Мариуполе
Фото - © МинЖКХ Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление детского сада «Якорек» в Мариуполе. Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области. Проект реализовался под руководством ППК «Единый заказчик». Строительный контроль на объекте проводили эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Здание учреждения, рассчитанное на 225 воспитанников, сильно пострадало в ходе боевых действий.
Строители из Московской области выполнили большой объем работ:
- восстановили поврежденные участки несущих конструкций здания;
- отремонтировали кровлю и восстановили целостность фасада;
- провели ремонт инженерных коммуникаций и входных групп;
- оснастили детское учебное заведение современным оборудованием;
- выполнили благоустройство прилегающей территории и монтаж новых игровых площадок.
Фондом капитального ремонта Московской области в ДНР, ЛНР и Запорожской области за 2024 год было восстановлено 80 социально-культурных объектов. А в текущем году в планах восстановление 150 таких зданий подшефного региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.