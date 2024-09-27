Подмосковные специалисты восстанавливают здание МЧС России в Мелитополе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Мелитополе Запорожской области завершаются работы по капитальному ремонту здания главного управления МЧС России. Работы проводятся специалистами фонда капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Общий объем ремонтных работ составляет порядка 4 тыс. квадратных метров и включает:
- восстановление конструктива здания;
- ремонт фасада;
- монтаж новых дверных блоков и окон;
- замену систем тепло-, водо- и электроснабжения;
- монтаж систем кондиционирования и слаботочных систем;
- проведение внутренней отделки помещений;
- благоустройство прилегающей территории.
Процесс восстановления координируется министерством строительства России, МЧС России и правительством Московской области. Работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а качество выполняемых работ контролируют эксперты строительного надзора ГБУ МО «УТНКР».
«Восстановление таких важных объектов, как здание главного управления МЧС России в Мелитополе, — это вклад в укрепление инфраструктуры и обеспечение безопасности региона. Подрядные организации активно ведут работы под тщательным контролем со стороны надзорных органов, обеспечивая высокое качество исполнения», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.