Подмосковные специалисты восстанавливают МКД в Мариуполе

В одном из многоквартирных домов Центрального района Мариуполя, полным ходом идут работы по внутренней отделке 43 квартир, попавших под программу капитального ремонта. На данный момент ремонт уже ведется в 32 квартирах, а к 11 — подрядчикам еще предстоит приступит по различным причинам. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы в квартирах стартовали после комплексной подготовки всего дома: был отремонтирован, оштукатурен и окрашен фасад, а также полностью обновлены внутридомовые инженерные системы. Во всех шести подъездах завершены черновые работы — покраска стен и потолков, что создает чистую и аккуратную среду для жильцов.

На сегодняшний день в квартирах выполнены следующие работы:

Завершены все необходимые демонтажные работы;

Залита цементная стяжка пола;

Работы по монтажу инженерных коммуникаций;

Заливаются новые ровные полы с применением керамзита для улучшенной тепло- и звукоизоляции;

Подготавливаются стены под финишную отделку.

Весь процесс восстановления ведется под пристальным вниманием специалистов. Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья, которые следят за качеством используемых материалов и неукоснительным соблюдением всех технологических стандартов.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил Министр жилищно- коммунального хозяйства Кирилл Григорьев.

Эксперты Подмосковного стройконтроля продолжают вести ежедневный контроль восстановительных работ важнейших инфраструктурных объектов Мариуполя, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.