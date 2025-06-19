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Подмосковные специалисты восстанавливают еще один дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается восстановление 9-этажного жилого дома, пострадавшего во время боевых действий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Уже отремонтированы три подъезда: заменена кровля, обновлена система отопления, установлены окна, приведены в порядок помещения общего пользования.

Четвертый подъезд требует больше работ — после пожара верхние этажи пришлось демонтировать. Сейчас их заново возводят на усиленных монолитным поясом нижних этажах. Укрепляются перекрытия, заливается бетон. Параллельно идут внутренние работы.

На площадке работает 16 человек. Подрядчик планирует в ближайшие два месяца завершить монолитный каркас верхних этажей, и технического этажа.

С начала работ в 2023 году эксперты совершили более 80 выездов на данный объект, контролируя безопасность, сроки, соответствие работ проектной документации.

Все этапы строго проверяются специалистами управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей – помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них – многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.