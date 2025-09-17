Подмосковные специалисты восстанавливают еще один дом в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ведутся работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе восстановительных мероприятий были выполнены общестроительные работы, произведена замена систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, а также канализационных сетей.

В настоящее время на объекте осуществляется:

восстановление конструктивных элементов здания;

проводится ремонт кровли;

реставрируется фасад здания;

устанавливаются современные пластиковые окна;

ведется замена систем электроснабжения и газификации;

выполняются отделочные работы в местах общего пользования.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Проведение строительного контроля позволяет не только оценивать качество выполняемых работ, но и оперативно вносить необходимые изменения, обеспечивая полное соответствие итогового результата проектной документации и установленным стандартам.

Работы проводятся подрядной организацией под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей – помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них – многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.