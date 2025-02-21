Подмосковные специалисты восстанавливают девятиэтажный дом в Мариуполе

ЖКХ

Специалисты из Московской области восстанавливают девятиэтажный дом на улице Олимпийская в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На данном этапе выполнены следующие работы:

  • произведен демонтаж аварийных участков наружных и внутренних стен;
  • восстановлен конструктив здания;
  • установлены новые двери и окна;
  • обновлены фасад и кровля;
  • произведен ремонт входных групп.

Также в рамках инфраструктурного проекта был выполнен капитальный ремонт систем электроснабжения, центрального отопления, водоснабжения и канализации. На данном этапе проводится замена систем газоснабжения.

Фонд капитального ремонта МО, является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.