Подмосковные специалисты восстанавливают бассейн детско-юношеской спортшколы ЛНР

Специалисты фонда капитального ремонта Московской области восстанавливают бассейн комплексной детско-юношеской спортивной школы (КДЮСШ) в городе Первомайск Луганской Народной Республики. Координатором проекта выступает Минстрой России и Минспорт России. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Спортивная школа площадью более 3600 квадратных метров была построено в 1972 году и с тех пор здесь не производился капитальный ремонт. С 2014 года площадка бассейна перестала функционировать, а само здание за последние годы получило значительные повреждения из-за неоднократных обстрелов в ходе боевых действий.

В рамках текущего ремонта подмосковные строители уже завершили работы по восстановлению и усилению несущих конструкций, устройству кровли и новых плит покрытия над бассейном. Полностью заменена электропроводка и установлено новое щитовое оборудование, обеспечивающее бесперебойное снабжение электроэнергией.

Внутри здания специалисты ведут косметический ремонт помещений и начали подготовку к отделке 25-метрового бассейна с объемом чаши 900 куб. метров. Практически завершена облицовка стен в душевых кабинах и раздевалках керамогранитом, а также монтаж подвесных потолков, осветительных приборов и дверей. Помещения готовятся для установки технологического оборудования бассейна. Профессиональные реставраторы выполняют укрепление и реконструкцию визитной карточки бассейна — двух исторических керамических мозаик, изображающих советских спортсменов.

Все ремонтно-восстановительные работы проводятся в строгом соответствии с графиком и выполнены на 75%.

«Проект восстановления бассейна в спортивной школе в Первомайске выходит на финишную прямую. Важно не только возродить объект, но и сделать его современным и комфортным для юных спортсменов. Мы уверены, что после завершения работ бассейн вновь станет центром спортивной жизни региона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Кроме того, специалисты планируют работы по оснащению школы собственной скважиной, чтобы обеспечить объект автономным водоснабжением и повысить надежность эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.