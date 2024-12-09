Подмосковные специалисты устраняют инциденты на сетях водоснабжения ДНР

В течение недели аварийно-восстановительные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, устранили 15 технологических инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты ликвидировали 8 утечек на водоводах и восстановили проходимость 7 участков канализационной системы.

Также в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону Подмосковья на ряду с текущей деятельностью по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, сотрудники ГУП МО «КС МО» продолжают капитальный ремонт и работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры Новоазовского муниципального округа.

На текущий день завершается восстановление водопровода протяженностью 6,7 км и двух водозаборных узлов по 50 куб. метров. Основные работы уже завершены, производится монтаж технологических трубопроводов скважин и внутриплощадочных сетей. Готовность объекта составляет более 80%.

В сентябре начались работы второй очереди по капитальному ремонту водопроводной насосной станции. В настоящее время проводится демонтаж и закупка оборудования. Завершение работ запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.