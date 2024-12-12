Подмосковные специалисты провели техобследование ботанического сада в Донецке

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» провели техническое обследование Донецкого Ботанического сада, чтобы определить масштабы разрушений и подготовить план восстановления объектов парка, включая здания, сооружения и природные зоны. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ботанический сад, основанный в 1965 году, является уникальным учреждением, в котором собрано более 7 тысяч видов, форм и сортов растений. Один из крупнейших научно-исследовательских центров России, который занимается решением экологических проблем промышленно развитых регионов, серьезно пострадал от артиллерийских ударов во время боевых действий. И только благодаря самоотверженной работе коллектива сада удалось сохранить редкие и исчезающие виды, несмотря на регулярные обстрелы.

В рамках обследования объекта экспертами использовались передовые технологии:

3D-сканирование для создания точных цифровых моделей поврежденных объектов;

Низкочастотный ультразвуковой томограф для анализа прочности конструкций;

Процедура шурфования, которая позволила изучить состояние фундамента и грунта.

«Восстановление Донецкого ботанического сада — это не просто реконструкция, это сохранение важной культурной, научной и экологической площадки, которая играет ключевую роль в регионе. Мы используем самые современные технологии, чтобы обеспечить качество и надежность всех последующих работ», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

На основании результатов обследования будет составлено техническое заключение, которое станет основой для принятия решений о дальнейших действиях по восстановлению.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых территорий России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с самого начала ремонтных работ. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.