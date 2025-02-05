Подмосковные специалисты продолжают восстановление девятиэтажки в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы многоквартирного жилого дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а за соблюдением всех строительных норм и требований ежедневно следят специалисты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители работают под постоянным контролем экспертов технического надзора, стремясь вернуть дому прежний облик, восстановить его конструктивную целостность и обеспечить безопасность будущих жильцов.

Девятиэтажный дом понес серьезные повреждения: прямые попадания снарядов разрушили ключевые конструктивные элементы здания, привели к обрушению нескольких этажей.

В настоящее время проводятся следующие работы:

Усиление несущих конструкций здания;

Ремонт кровли и фасада;

Замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электроснабжения;

Установка новых оконных и дверных блоков;

Отделка мест общего пользования.

«Восстановление жилого фонда — важная гуманитарная миссия, направленная на улучшение качества жизни граждан. Только за 2024 год фонд капитального ремонта Московской области восстановил 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В текущем году запланировано восстановление 900 многоквартирных домов в подшефных регионах», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с самого начала восстановительных работ. Специалисты проводят обследование пострадавших объектов, сопровождают каждый этап ремонта и следят за соблюдением строительных норм и технологий. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.