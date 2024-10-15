Подмосковные специалисты продолжают восстановительные работы дома в Мариуполе

Специалисты из Московской области продолжают активное восстановление одного из многоквартирных домов, расположенного на проспекте Металлургов в Мариуполе. Пятиэтажное здание сильно пострадало в результате осколочных и прямых попаданий снарядов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках ремонта были выполнены следующие работы:

отреставрированы фасад и крыша здания;

заменены системы центрального отопления и электроснабжения;

установлены новые пластиковые окна;

выполнена внутренняя отделка мест общего пользования.

На данный момент проводятся работы по замене систем горячего и холодного водоснабжения, а также канализационных сетей. Эти меры направлены на повышение комфорта и качества жизни жителей дома.

Процесс исполнительных работ курируется ППК «Единый заказчик в сфере строительства», контроль осуществляют специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

«Восстановление таких объектов в пострадавших регионах — это не просто ремонт зданий, это восстановление комфортной жизни горожан. Каждый этап работ находится под строгим контролем, и мы делаем все, чтобы обеспечить безопасные и достойные условия проживания», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.