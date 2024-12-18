Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать жилой дом в Мариуполе

Специалисты Подмосковья продолжают работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Приморском районе Мариуполя. Работы выполняются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» под строгим контролем экспертов ГБУ Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР»). На сегодняшний день строительная готовность составляет 50%, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате боевых действий девятиэтажное здание получило значительные повреждения от прямых попаданий снарядов и многодневных пожаров и требовало комплексного восстановления. На данный момент на объекте трудятся более 20 строителей. Уже отремонтирована кровля и проводятся следующие работы:

восстановление и усиление несущих стен и перекрытий,

монтаж новых пластиковых окон с тепло- и звукоизоляцией,

обновление систем холодного и горячего водоснабжения,

замена труб и радиаторов центрального отопления,

ремонт стен, потолков и полов в коридорах и лестничных клетках,

шпаклевка и покраска фасада.

Ключевой этап восстановления — укрепление и восстановление конструкций, включая несущие стены, перекрытия и фундамент, что критически важно для обеспечения безопасности будущих жильцов. После завершения всех работ здание снова станет надежным домом для жителей.

«Благодаря усилиям экспертов ГБУ МО «УТНКР» и других участников восстановительного процесса мы видим положительную динамику: восстановительные работы уже выполнены наполовину, а качество работ и материалов находится на высочайшем уровне», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.