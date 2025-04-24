Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать здание в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются масштабные работы по восстановлению здания, серьезно пострадавшего в ходе боевых действий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Здание получило значительные повреждения: многочисленные попадания снарядов привели к разрушению несущих конструкций, образованию трещин и сдвигам стен. Перед строителями стояла сложная задача провести демонтаж аварийных элементов, а также укрепить сохранившиеся конструкции и полностью восстановить функциональность объекта.
На текущем этапе уже завершены ключевые этапы реконструкции: проведено восстановление и укрепление несущих элементов здания, отремонтированы кровля и фасад, выполнен монтаж инженерных коммуникаций, установлены современные пластиковые окна.
Строительная готовность объекта составляет 75%.
Ведутся работы по внутренней отделке помещений, которые позволят в кратчайшие сроки ввести объект в эксплуатацию.
Все этапы строительства проходят под строгим надзором экспертов строительного контроля управления технического надзора капитального ремонта, что гарантирует качество и соответствие стандартам.
Весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР» совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.
ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.