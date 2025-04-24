Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать здание в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются масштабные работы по восстановлению здания, серьезно пострадавшего в ходе боевых действий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание получило значительные повреждения: многочисленные попадания снарядов привели к разрушению несущих конструкций, образованию трещин и сдвигам стен. Перед строителями стояла сложная задача провести демонтаж аварийных элементов, а также укрепить сохранившиеся конструкции и полностью восстановить функциональность объекта.

На текущем этапе уже завершены ключевые этапы реконструкции: проведено восстановление и укрепление несущих элементов здания, отремонтированы кровля и фасад, выполнен монтаж инженерных коммуникаций, установлены современные пластиковые окна.

Строительная готовность объекта составляет 75%.

Ведутся работы по внутренней отделке помещений, которые позволят в кратчайшие сроки ввести объект в эксплуатацию.

Все этапы строительства проходят под строгим надзором экспертов строительного контроля управления технического надзора капитального ремонта, что гарантирует качество и соответствие стандартам.

Весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР» совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.