Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать школы в Макеевке ДНР

Специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» продолжают контролировать работы по восстановлению школы № 1 в Макеевке ДНР. Школа, основанная в 1956 году и рассчитанная на 150 учеников, серьезно пострадала от артиллерийских обстрелов в ходе боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В настоящее время завершаются основные работы по ремонту кровли, идет установка новых пластиковых окон, активно ведется отделка мест общего пользования.

«Мы понимаем насколько важно восстановление школы для жителей Макеевки. Наша задача — не просто вернуть детям место для учебы, а восстановить дух и атмосферу учебного заведения, сделав его максимально уютным и комфортным для детей. Работы идут под постоянным контролем, чтобы обеспечить наилучшее качество и безопасность на каждом этапе», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области. За процессом тщательно следят специалисты ГБУ МО «УТНКР», совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.