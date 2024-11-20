Подмосковные специалисты привели в порядок многоквартирный жилой дом в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил работы по восстановлению многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина в Жовтневом районе Мариуполя. Работы проводились под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» при координации Минстроя России и правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Здание, построенное в 1980 году, на момент начала ремонта имело физический износ 41%. В ходе обследования были признаны аварийными конструкции стен, перекрытия и кровля, а инженерные системы находились в ограниченно работоспособном состоянии.

Ремонтно-восстановительные работы включали:

замену аварийных конструкций;

обновление систем электроснабжения и центрального отопления;

монтаж новой кровли;

установку новых оконных и дверных блоков;

ремонт фасада здания и мест общего пользования.

Отдельным событием для жителей этого дома стал арт-фестиваль М’Art, проведенный летом 2024 года в Мариуполе. Мероприятие, организованное фондом капитального ремонта Московской области и ассоциацией художников «Граффити Россия», превратило фасад восстановленного дома в произведение искусства, создавая уникальный облик новых территорий.

«Восстановление многоквартирного дома в Жовтневом районе Мариуполя — это важный шаг к возвращению горожан к нормальной жизни. А обновленные фасады в рамках арт-фестиваля создают новый облик города. Работа на новых территориях — это не просто ремонт, а возможность сделать жизнь жителей более комфортной и эстетически привлекательной», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ход ремонтных работ контролировали эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.