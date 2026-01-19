Подмосковные специалисты обновили системы водоснабжения в Новоазовском округе ДНР

сегодня в 13:55

Специалисты Мособлводоканала за неделю выполнили 20 работ по модернизации инженерных сетей в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники Мособлводоканала продолжают поддерживать жителей Донецкой Народной Республики, выполняя работы по повышению надежности и эффективности инженерных сетей в Новоазовском округе.

За прошедшую неделю специалисты реализовали 20 мероприятий. В селе Казацкое был установлен новый насосный агрегат. На улице Морская в селе Бердянское заменили участок водопроводной магистрали, что повысило ее надежность. На нескольких участках смонтировали современные регуляторы давления и обновили часть стальных трубопроводов, что позволит оптимизировать работу сети.

В поселке городского типа Седово провели комплексную диагностику и настройку оборудования канализационной насосной станции №2, что обеспечит устойчивую работу системы водоотведения.

Кроме того, эксперты Мособлводоканала продолжают мониторинг и оперативное обслуживание инфраструктуры на закрепленной территории в рамках шефской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.