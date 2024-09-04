Подмосковные специалисты начали ремонт очередного пострадавшего дома в Мариуполе

В микрорайоне 2-й участок Орджоникидзевского района Мариуполя стартовали масштабные ремонтно-восстановительные работы на одном из многоквартирных домов, который серьезно пострадал в результате военных действий. От прямых попаданий снарядов были повреждены стены здания, а один из подъездов полностью обрушился. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Работы ведутся на участке общей площадью более 3 тыс. кв. м. На данный момент строители завершили демонтажные работы и приступили к восстановлению и усилению конструктивных элементов здания. В рамках восстановления также будет проведен капитальный ремонт кровли, замена систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения. Кроме того, будут установлены новые пластиковые окна и произведена отделка мест общего пользования.

Руководство работами осуществляется ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контроль за качеством выполнения работ проводят специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Эксперты совершают ежедневные выезды на объекты, чтобы обеспечить строгий контроль над всеми этапами ремонтно-восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с момента начала работ. Организация проводит обследование пострадавших объектов и сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно найти на сайте https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.