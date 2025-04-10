Подмосковные специалисты на 80% завершили капремонт школы в Мариуполе

В Ильичевском районе города Мариуполь специалисты управления технического надзора капитального ремонта осуществляют контроль за качеством ремонтно-восстановительных работ в школе № 50. Учебное заведение было основано в 1962 году, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Строительная готовность объекта составляет более 80%. Специалисты успешно завершили полную замену инженерных коммуникаций, установку новых пластиковых окон и отделку мест общего пользования.

На текущий момент ведутся работы по восстановлению конструктивных элементов здания, а также ремонту фасада и кровли.

Кроме того, особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории, что создаст комфортные условия для учащихся и преподавателей.

После завершения всех работ школа сможет принять более 500 учеников, предоставив им современные и комфортные условия для учебы.

Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта тщательно контролируют соблюдение всех технологических норм и стандартов с самого начала ремонтных работ, что гарантирует высокий уровень их качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.