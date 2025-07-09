Подмосковные специалисты благоустраивают территорию вблизи МКД в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходят к завершению работы по восстановлению многоквартирного жилого дома, серьезно пострадавшего в результате прямых попаданий снарядов. Мероприятия проводятся подрядной организацией под руководством фонда капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На сегодняшний день восстановлен конструктив здания, полностью обновлена кровля, отреставрирован фасад. Заменены все инженерные системы — водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение.В помещениях общего пользования выполнена внутренняя отделка, установлены современные оконные и дверные блоки.
Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. Это неотъемлемая часть восстановительных работ, которая делает жилую среду комфортной, безопасной и эстетически привлекательной. Ведутся масштабные земляные работы, прокладываются наружные инженерные коммуникации,
устанавливаются новые элементы уличного освещения.
Специалисты стройконтроля приступили к приемке выполненных строительных работ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.