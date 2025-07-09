Подмосковные специалисты благоустраивают территорию вблизи МКД в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходят к завершению работы по восстановлению многоквартирного жилого дома, серьезно пострадавшего в результате прямых попаданий снарядов. Мероприятия проводятся подрядной организацией под руководством фонда капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день восстановлен конструктив здания, полностью обновлена кровля, отреставрирован фасад. Заменены все инженерные системы — водоснабжение, отопление, канализация, электроснабжение.В помещениях общего пользования выполнена внутренняя отделка, установлены современные оконные и дверные блоки.

Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. Это неотъемлемая часть восстановительных работ, которая делает жилую среду комфортной, безопасной и эстетически привлекательной. Ведутся масштабные земляные работы, прокладываются наружные инженерные коммуникации,

устанавливаются новые элементы уличного освещения.

Специалисты стройконтроля приступили к приемке выполненных строительных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.