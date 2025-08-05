Подмосковные пенсионеры оформили денежную компенсацию онлайн порядка 700 раз

С начала года на портале госуслуг Подмосковья услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оформили почти 700 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить ежемесячную денежную компенсацию онлайн могут неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше и доходом менее 18 тыс. рублей. При этом нужно постоянно проживать в Московской области на протяжении как минимум 10 лет. Кроме того, пенсионер должен жить один или совместно с другими неработающими пенсионерами.

Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Отметим, что к услуге подключен сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки. Если денежная компенсация была назначена ранее, то при подаче нового заявления на экране появится сообщение об этом.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.