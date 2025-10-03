Подмосковные медработники могут быстрее пройти аттестацию

В Московской области ускорили процесс прохождения аттестации и присвоения квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Теперь срок рассмотрения заявлений на присвоение второй, первой или высшей категории сокращен с 75 календарных до 45 рабочих дней.

Услугу «Аттестация медицинских работников Московской области» перевели в «цифру» в 2015 году. На данный момент ей воспользовались уже более 49 тыс. раз. Найти ее можно на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Личные документы» — «Другое».

Воспользоваться услугой могут специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения Подмосковья. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы. После этого нужно будет очно выполнить тестовые задания.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.