Подмосковные МБУ по содержанию территорий будут готовы к зиме 1 октября

В период с 15 сентября по 1 октября инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят проверку готовности МБУ региона к предстоящему зимнему периоду. Все замечания заносятся в единую автоматизированную систему, сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевые показатели мониторинга:

исправность коммунально-уборочной техники;

наличие договоров на ремонт транспорта;

укомплектованность штата;

наличие на складах расходных материалов и запчастей — щеточные диски, масло, фильтры;

обеспечение уборочным инвентарем.

В рамках подготовки к зиме все МБУ должны также определить места для складирования снега в муниципалитетах и заключить контракты для его вывоза.

Отдельное внимание будет уделено работе в системе «Яндекс Вектор» — наличию телефонов с установленным приложением у дворников, водителей и трактористов, внесению 100% техники, маршрутов и персонала в сервис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.