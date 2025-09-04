Подмосковные мастера ремонтируют телевизионные сети для жителей новых регионов РФ

Фонд капитального ремонта Московской области проводит ремонтно-восстановительные работы на вышках Российской телевизионной и радиовещательной сети в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На объект строительства в Бердянске Запорожской области уже доставлены элементы антенно-мачтового сооружения, строители приступили к его укрупненной сборке. Установка на заранее подготовленные фундаментные опоры планируется в сентябре. Параллельно выполняется производство бетонных работ по подготовке фундамента под быстровозводимое блочно-модульное здание, в котором будет размещена аппаратная, установлены передатчики и оборудованы кабинеты для оперативного персонала.

Высота этого объекта составит 100 м, что позволяет отнести его к уникальным и особо опасным сооружениям.

В Геническе Херсонской области уже выполнена крупноузловая сборка конструкции, нижняя часть башни установлена на фундаментную площадку. Продолжается сборка средних элементов и подготовка к следующему этапу монтажных работ. На стройплощадке уже возведены бетонное основание и фундамент под установку блочного быстровозводимого здания для размещения аппаратной и персонала.

В Новотроицком Херсонской области произведена разгрузка башни от существующих старых, недействующих антенн и фидерного оборудования. Выполнена гидроструйная очистка поверхности металлоконструкции, антикоррозийная обработка с последующим ее окрашиванием в соответствии с установленными нормами.

Работы проведены с привлечением профессиональных высококлассных альпинистов. К данному времени башня подготовлена к установке новых современных антенн и прокладке фидерных трасс, которые уже поставлены на объект строительства.

В здании аппаратной также идут восстановительные работы. Демонтирована старая кровля, выполнена подготовка под новое кровельное покрытие, производятся ремонтно-восстановительные работы на фасадах и внутри помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.