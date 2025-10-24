Подмосковные КПО наращивают выборку вторичных ресурсов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:34

На комплексе по переработке отходов «Восток» в городском округе Егорьевск за 9 месяцев отмечен рост выборки вторичных материалов — на 22,7%, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Наибольший прирост показала группа полиэтилена низкого давления (ПНД). Количество флаконов, тюбиков и канистр из этого материала увеличилось на 31,3%.

В лидеры также вышел полиэтилентерефталат (ПЭТ), включающий бутылки для воды, молочной продукции и масла, канистры и одноразовую посуду.

Выборка этой группы выросла на 30,7%.

Значительный рост продемонстрировали:

стеклянные бутылки — микс из зеленого, коричневого и цветного стекла — на 28,9%;

пакеты и мешки из полиэтилена высокого давления — на 25,8%;

черные металлы — на 19,5%;

макулатура — на 18,5%.

Объем неперерабатываемых пластиков, используемых как альтернативное топливо, увеличился на 34%.

Достичь таких результатов удалось благодаря модернизации оборудования: установке точных оптических сепараторов, открытию цеха по ремонту клапанов и организации новых мест для отбора фракций.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.