Подмосковные КПО наращивают выборку вторичных ресурсов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На комплексе по переработке отходов «Восток» в городском округе Егорьевск за 9 месяцев отмечен рост выборки вторичных материалов — на 22,7%, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Наибольший прирост показала группа полиэтилена низкого давления (ПНД). Количество флаконов, тюбиков и канистр из этого материала увеличилось на 31,3%.
В лидеры также вышел полиэтилентерефталат (ПЭТ), включающий бутылки для воды, молочной продукции и масла, канистры и одноразовую посуду.
Выборка этой группы выросла на 30,7%.
Значительный рост продемонстрировали:
- стеклянные бутылки — микс из зеленого, коричневого и цветного стекла — на 28,9%;
- пакеты и мешки из полиэтилена высокого давления — на 25,8%;
- черные металлы — на 19,5%;
- макулатура — на 18,5%.
Объем неперерабатываемых пластиков, используемых как альтернативное топливо, увеличился на 34%.
Достичь таких результатов удалось благодаря модернизации оборудования: установке точных оптических сепараторов, открытию цеха по ремонту клапанов и организации новых мест для отбора фракций.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.