Подмосковные котельные будут передавать данные о работе в единую систему

Правительством Московской области в системе ВИС МВИТУ реализован модуль «Мониторинг теплоснабжения», представляющий из себя интерактивную карту, на которой отображаются параметры (температура, давления) котельных региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Цель программы — резкое сокращение износа коммунальной инфраструктуры и обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. Важнейшей мерой по обеспечению жителей бесперебойным теплом и горячей водой является проводимая в регионе диспетчеризация котельных.

Ряд муниципалитетов уже полностью завершил процесс установки датчиков и обеспечил передачу данных со всех своих котельных в единую систему, среди них: Власиха, Пушкинский, Мытищи, Восход, Звездный городок, Краснознаменск, Лыткарино, Молодежный, Реутов, Шаховская.

Всего на сегодняшний день к системе подключено 1118 котельных. В планах до конца года — обеспечить отображение параметров 2105 котельных.

Положительным результатом диспетчеризации станет повышение способности быстро реагировать на возникающие инциденты, что, в свою очередь, снизит вероятность перехода инцидента в аварийную ситуацию. Таким образом, сбои могут устраняться ещё до того, как жители почувствовали дискомфорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.