Подмосковные котельные автоматически подстраиваются под погоду области

В Московской области с наступлением минусовых температур ресурсоснабжащие организации региона приступили к повышению нагрева теплоносителя на котельных, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Регулирование параметров теплоснабжения осуществляется централизованно, в строгом соответствии с утвержденным температурным графиком. Диспетчерская служба РСО задает температуру сетевой воды на источниках тепловой энергии, учитывая среднюю температуру воздуха за последние 12/24 часа, прогнозы погоды и время доставки теплоносителя до самых удаленных потребителей.

«Старт зимнего режима работы отрасли теплоснабжения сопровождается внедрением современных технологий контроля. Мы не только централизованно регулируем температуру по утвержденным графикам, но и в реальном времени отслеживаем параметры в ЖКХ-Центре региона. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг и своевременно реагировать на изменения параметров. Процесс регулирования автоматизирован там, где это предусмотрено, в остальных случаях контроль осуществляют операторы», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Для обеспечения надежного теплоснабжения и оперативного реагирования на всех котельных и ЦТП установлена система датчиков, передающих данные в режиме реального времени в ЖКХ-Центр Московской области.

Дополнительный инструмент мониторинга — чат-бот, разработанный Министерством энергетики региона. Он автоматически фиксирует снижение температурных параметров на 30% от нормы и передает сигнал для немедленного реагирования оперативного дежурного ЖКХ-Центра, сотрудников РСО и администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.