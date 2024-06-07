Подмосковные художники посетили I Всероссийский арт-фестиваль в Мариуполе

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В Мариуполь на арт-фестиваль «M’Art» приехали художники со всей страны — Москва, Московская область, Ростов, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Нижний Новгород, Казань и др. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мурал: «Экзовселенная».Эскизнашего мурала отображаетвечный поиск новой жизнив бескрайней вселенной планет через технологии виртуальной реальности, подобно семьям из разных поколений. Фестиваль современного искусства«M’Art» проходит при поддержке фонда капитального ремонта Московской области, ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и Минстроя России.

Реализацией уникального проекта занимается ассоциация художников «Graffiti Russia/Граффити Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.