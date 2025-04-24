Подмосковные энергетики завершили работы по восстановлению электросетей в ДНР

Специалисты подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго» продолжают работать в Донецкой Народной Республике с целью восстановления ее электросетевой инфраструктуры. В ряде населенных пунктов завершены работы по госконтрактам 2025 года. Так, энергетики выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи в селе Безыменное, обеспечив надежное электроснабжение сотен абонентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Среди завершенных объектов — три участка воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. Всего установлена 221 опора, смонтировано более 13 км провода, подключено свыше 300 абонентов.

На всех объектах энергетики проводят комплексные работы: разминирование, демонтаж старых сетей, согласование работ с интернет-провайдерами, монтаж заземлителей и т. д.

Также в настоящий момент для обеспечения жителей ДНР стабильным электроресурсом в регионе продолжается капитальный ремонт еще трех участков воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 20 км: участке от села Приморское до села Набережное, в селе Бердянское, в селе Широкино.

Помимо этого, прорабатывается вопрос замены комплектных трансформаторных подстанций в с. Гусельщиково и с. Маркино и проведения работ по реконструкции электроснабжения 6 государственных образовательных учреждений, расположенных в отдельных районах Новоазовского муниципального округа ДНР.

Кроме того, регулярно Московская область направляет в ДНР аварийно-восстановительные бригады для восстановления поврежденной инфраструктуры.

«Поддержка новых территорий Российской Федерации — наш общий долг. Московская область активно принимает участие в полном цикле работ по восстановлению электросетевого хозяйства: от разминирования территорий до подключения домов. Это не просто ремонт линий — это возвращение комфорта в дома жителей, спокойствия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей.