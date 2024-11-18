Подмосковные энергетики успешно прошли проверку ЭСПК

На базе учебно-тренировочного полигона «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве состоялась очередная плановая проверка автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр оценки квалификаций электроэнергетики». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Проверка была организована Советом по профессиональным квалификациям в энергетике РФ, в состав которого вошли представители Ассоциации «ЭРА России» и Минэнерго России, а также руководство «Мособлэнерго», «Всероссийский Электропрофсоюз», «Ассоциация промышленников горнометаллургического комплекса России». Возглавил комиссию — президент ассоциации «Эра России», председатель СПК в электроэнергетике Аркадий Замосковный.

В ходе проверки члены комиссии заслушали доклад об основных итогах деятельности центра, изучили документацию АНО «МРЦОК» на предмет полноты, корректности оформления и соответствия требованиям по комплектности и содержанию, а также иным требованиям, предъявленным к центру оценки квалификации.

Комиссия ЭСПК также осмотрела площадки для сдачи экзаменов и оценила проведение практической части экзамена по квалификации: «Электромонтер по выполнению работ повышенной сложности и организации сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей 0,4-20 кВ (4-й уровень квалификации)».

По итогам проверки, члены комиссии обменялись мнениями о работе МРЦОК, а также наметили перспективы развития центра. После всех обсуждений, директору было вручено свидетельство по результатам проверки деятельности центра оценки электроэнергетических квалификаций, на основании которого МРЦОК вправе продолжить деятельность в течении срока полномочий.

АНО «МРЦОК» был создан в феврале 2019 года. Он проводит независимую оценку квалификаций работников электросетевого комплекса. Учредителем данного Центра является крупнейшая компания в электросетевом комплексе Московской области «Мособлэнерго». Основная цель создания МРЦОК, является получение реальной оценки качества подготовки, уровня компетентности, а также профессиональной пригодности работников электросетевых компаний. Для подтверждения возможности продолжения дальнейшей деятельности по проведению независимой оценки квалификации работников энергетики, центру необходимо каждые три года проходить проверку комиссии ЭСПК.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.