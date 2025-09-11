Подмосковные энергетики прошли обучение в «Школе наставника»

В начале сентября в ЧУДПО «Энергетический институт повышения квалификации «Мособлэнерго» завершилось обучение первого потока в «Школе наставника» — новой программе повышения квалификации для руководителей и специалистов энергетической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Семнадцать выпускников программы изучили ключевые принципы процесса наставничества и его структуру. Слушатели ознакомились с ролью, задачами и компетенциями наставника, изучили показатели его эффективности, инструменты, которые можно использовать для мотивации новых сотрудников на развитие, оценили потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в процессе наставничества и научились находить их решения.

Очно-заочное обучение, которое длилось с июня по сентябрь 2025 года, включало три сессии, в ходе которых слушатели программы не только получили важные практико-применимые знания и навыки, но и обменялись опытом, приняли участие в дискуссиях и дали аргументированную обратную связь преподавателям для последующей оптимизации обучения.

Данная программа нацелена на разработку комплекса мероприятий и формирующих их действий по организации взаимоотношений наставника и наставляемого. Программа призвана способствовать успешному закреплению на месте работы молодого специалиста, повышению его профессионального потенциала, а также созданию комфортной профессиональной среды внутри организации, позволяющей реализовывать на высоком уровне как текущие задачи, так и амбициозные цели компании.

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа наставника» завершилось итоговой аттестацией, результаты которой показали высокий уровень освоения изученного материала и перспективы использования полученных выпускниками знаний и компетенций в работе «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.