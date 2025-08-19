Подмосковные энергетики продолжают работы по восстановлению электросетей в ДНР

С начала 2025 года специалисты «Мособлэнерго» в рамках восстановления электросетевой инфраструктуры в селах Приморское, Набережное, Безыменное и Бердянское в Новоазовском м. о. Донецкой Народной Республики выполнен капитальный ремонт 19 километров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 9 км ВЛ-10 кВ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В селе Бердянское была установлена комплектная трансформаторная подстанция с мощностью оборудования 400 кВА, а также реконструирована воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженностью четыре километра.

Также к началу нового учебного года энергетикам предстоит реконструировать систему электроснабжения ГБОУ «Новоазовская школа № 1». После завершения работ повысится надежность электроснабжения образовательного учреждения, в том числе за счет увеличения мощности до 300 кВт.

Восстановительно-ремонтные работы и строительство объектов энергетики реализуются «Мособлэнерго» в рамках поддержки инициативы Правительства Московской области по восстановлению электросетевых объектов, расположенных на подшефных территориях в ДНР — в Новоазовском районе и в г. Макеевке.

«Наши энергетики активно вовлечены в дело восстановления инфраструктуры новых территорий Российской Федерации. Это очень важно, жители должны чувствовать нашу поддержку, понимать, что они не одни и что мы всегда готовы прийти на помощь, в том числе в деле восстановления таких благ современной цивилизации как электричество. Будем продолжать работать в этом направлении, чтобы повышать качество и надежность подачи электроэнергии потребителям. Мирную жизнь на исторические территории возвращаем все вместе: бойцы отодвигают врага все дальше, и это хорошо видно, если сравнивать позиции на протяжении времени; а строители, дорожники, энергетики и другие специалисты коммунальной сферы возвращают в города комфорт, а в дома жителей — уют и спокойствие», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей.