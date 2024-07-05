Подмосковные энергетики продолжают работы по повышению качества электроснабжения

В Подмосковье продолжается реализация масштабных мероприятий в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей. В июне текущего года специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения 350 участков СНТ «Березка», расположенного рядом с п. Мисцево Орехово-Зуевского г. о. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

На территории дачного поселка был проведен капитальный ремонт воздушной линии ВЛ-0,4 кВ в рамках соответствующей программы. Энергетики заменили на ЛЭП 4,1 км провода на самонесущий изолированный.

Также в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья работники «Мособлэнерго» в июне завершили ремонт ЛЭП, питающей городскую больницу на ул. Советской в г. Ликино-Дулево — полностью обновили участок линии протяженностью 240 м.

До конца октября также запланированы ремонты кабельных линий электропередачи, расположенных в г. Куровское на ул. Коммунистической и в п. Авсюнино на ул. Юбилейной. Выполнение этих мероприятий позволит улучшить качество электроснабжения около двух тысяч жителей округа.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — сказал Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.