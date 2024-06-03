Подмосковные энергетики повышают качество электроснабжения потребителей

сегодня в 13:24

В Московской области продолжается масштабная реализация мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Работы проводятся во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В городском округе Егорьевске сетевая компания «Россети Московский регион» выполняет работы, результатом которых станет значительное повышение качества и надежности электроснабжения шести населенных пунктов округа. Бесперебойным ресурсом будет обеспечено более трех тысяч потребителей, проживающих в деревнях Жучата, Батраки, Акатово, Селиваниха, Данилово, Ширяевская.

В рамках ремонтной программы специалисты выполнят капитальный ремонт воздушной линии 6 кВ, установив 75 новых железобетонных опор взамен устаревших и выработавших свой срок, а также смонтируют 4,5 км самонесущего изолированного провода, более надежного и устойчивого к повреждениям.

Всего с начала года на территории Егорьевска энергетики отремонтировали шесть трансформаторных подстанций и расчистили 14 га просек вдоль воздушных линий 6-10 кВ. Положительные изменения коснулись жителей населенных пунктов: Жучата, Батраки, Акатово, Селиваниха, Данилово, Ширяевская, Куплиям, Лелечи, Алферово и др.

До наступления осенне-зимнего периода 2024–2025 гг. «Россети Московский регион» модернизируют в округе еще порядка 12 км провода, 250 опор, обновят электрооборудование 22 трансформаторных подстанций, расчистят 82 га просек.

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что благодаря выполненным мероприятиям, пропускная способность электрооборудования увеличится, потери электроэнергии снизятся, появится возможность резервирования, а уровень напряжения у абонентов будет приведен к норме. В результате жители 32 населенных пунктов городского округа Егорьевска получат качественное и надежное электроснабжение.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.