Подмосковные энергетики продолжают повышать качество электроснабжения потребителей

В Московской области продолжается реализация мероприятий по капитальному ремонту энергообъектов. Работы выполняются во всех муниципалитетах региона под строгим контролем министерства энергетики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники энергосетевой компании «Мособлэнерго» проводят капитальный ремонт ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 50 дачных участков СНТ «Салют» в городском округе Волоколамский.

Воздушная линия, отходящая от подстанции КТП-1563, эксплуатируется более 30 лет. На ЛЭП заменят 1,2 км провода на СИП — самонесущий изолированный провод, повышающий надежность работы электросети и сокращающий потери электроэнергии.

Выполнение мероприятий не только улучшит качество подачи электроэнергии, но и создаст возможность присоединения новых заявителей и увеличения мощности объектов, а также снизит эксплуатационные затраты.

Всего по программе капитального ремонта в 2024 году в Волоколамске «Мособлэнерго» отремонтирует 4,8 км кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. А в целом в Подмосковье, как ранее отмечал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, компания отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в прошлом 2023 году.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.