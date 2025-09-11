Подмосковные энергетики приняли участие в межрегиональном энергетическом форуме

«Мособлэнерго» приняло участие в межрегиональном энергетическом форуме «Решения для нового технологического уклада», который состоялся 10 сентября в доме правительства Московской области. Компания презентовала ряд собственных разработок, направленных на развитие цифровизации в отрасли и повышение надежности энергосистемы региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко презентовал проекты, которые уже сегодня формируют новый технологический уклад в электросетевом комплексе Московской области.

Стенд «Мособлэнерго» посетили почетные участники форума — министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и губернатор Московской области Андрей Воробьев, которые подчеркнули важность применения современных технологий и искусственного интеллекта в электросетевой отрасли, в частности, в вопросах обработки больших потоков информации о текущем состоянии электросетевых объектов, инцидентов на них, а также в ускорении процесса технологического присоединения к электрическим сетям.

Центральным элементом экспозиции «Мособлэнерго» стала единая цифровая модель электрической сети Московской области. Это уникальная разработка позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг состояния всей сетевой инфраструктуры региона. Модель автоматически фиксирует и анализирует технологические нарушения, занося данные в электронный журнал аварий, что значительно ускоряет процесс принятия решений для ликвидации инцидентов. Кроме того, система интегрирована с единой базой энергообъектов, которая постоянно актуализируется за счет электронных паспортов оборудования, обеспечивая максимальную достоверность информации.

Еще одним ключевым проектом, представленным на форуме, стал обновленный Портал цифровых услуг «Мособлэнерго». Созданный на основе собственных разработок компании, портал предоставляет клиентам удобный и современный онлайн-сервис, открывает доступ к широкому спектру возможностей для оформления документов, включая заявки на технологическое присоединение, а также к комплексной информационной поддержке.

В рамках деловой программы форума «Мособлэнерго» представило доклад на тему подготовки кадров для цифровой энергетики. Генеральный директор компании Владимир Бойко поделился с участниками успешным опытом внедрения в компании интегрированной модели развития специалистов. Эта система направлена на непрерывное повышение квалификации сотрудников и подготовку нового поколения энергетиков, способных эффективно работать с передовыми технологиями.

«Участие в столь значимом форуме и презентация наших проектов руководству Минэнерго России — это важная оценка нашей работы. Представленные цифровые продукты в сфере электроэнергетики являются наглядным примером того, как современные технологии повышают надежность, прозрачность и качество услуг для потребителей. Мы продолжаем активную цифровую трансформацию, чтобы энергосистема Московской области оставалась одной из самых передовых, и, конечно, самых надежных», — отметил генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.