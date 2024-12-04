Подмосковные энергетики придерживаются принципов экологической ответственности

В компании «Россети Московский регион» успешно прошел надзорный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ), который подтвердил ее соответствие международному стандарту и показал высокий уровень зрелости и эффективности актуальных экологических аспектов деятельности компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

В ходе проверки эксперты проинспектировали ряд объектов «Россети Московский регион» и провели анализ документации, подтверждающий соответствие системы требованиям стандарта ISO 14001:2015. Кроме того, были взяты интервью у руководителей и специалистов профильных подразделений компании, в ходе которых они продемонстрировали приверженность принципам экологической ответственности и стремление к улучшению системы менеджмента.

По оценке специалистов сертифицирующей организации, компания эффективно управляет экологическими рисками и аспектами, проводит их регулярный анализ и учет мнений заинтересованных сторон. Они положительно оценили, что экологическая политика компании предполагает регулярный анализ и мониторинг операционной деятельности, а также планирование мероприятий для постоянного улучшения СЭМ.

Система экологического менеджмента «Россети Московский регион» впервые была сертифицирована по стандарту ISО 14001:2015 в 2019 году и с тех пор ежегодно подтверждает высокий уровень своей зрелости. По итогам аудита 2024 года сертификат ISО 14001:2015 был продлен еще на год, что свидетельствует о стабильности и ответственности компании в области экологического менеджмента.

«Россети Московский регион» и в дальнейшем будет поддерживать и совершенствовать свои стандарты экологического управления, привнося лучшие практики и развивая культуру экологической ответственности на всех уровнях.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.