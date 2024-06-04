Подмосковные энергетики повышают качество электроснабжения потребителей

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В Московском регионе большое внимание уделяется вопросам качественного электроснабжения потребителей. Для обеспечения жителей бесперебойным ресурсом сетевые компании реализуют в Подмосковье различные программы, в том числе программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа», — отметил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения компания «Россети Московский регион», в частности, продолжает модернизацию электросетей в городском округе Чехове. Энергетики уже выполнили реконструкцию свыше 80 трансформаторных подстанций с увеличением установленной мощности.

Также с начала года установлено более 20 трансформаторов, в том числе — с заменой выносных разъединителей и опорных изоляторов.

В мае специалисты ввели в эксплуатацию новое оборудование центрального распределительного пункта в поселке Новый Быт: установлено 12 новых ячеек 10 кВ отечественного производства.

Благодаря работам повышена надежность электроснабжения крупных населенных пунктов городского округа: Новый Быт, Плешкино, Легчищево, Еськино, Галыгино, Шарапова Охота и прилегающих СНТ, где проживает свыше 3,5 тыс. человек.

Кроме того, для разгрузки существующей сети в этом году произведена реконструкция более 10 км кабельно-воздушных линий, отходящих от питающих центров 35/110 кВ «Лаговская», «Елисеево», «Венюково».

В первой половине июня также будут завершены работы по реконструкции двух воздушных линий с подстанции ПС 110 кВ «Венюково» протяженностью 8,5 км.

Также в настоящее время ведется наладка оборудования установленной мобильной подстанции 35 кВ в деревне Васькино, которая обеспечит надежное электроснабжение близлежащих населенных пунктов: Васькино, Бершово, Мелихово.

Помимо программы повышения надежности электроснабжения в муниципалитетах региона и, в частности, в Чехове реализуется и ремонтная программа. По программе «Россети Московский регион» заменят свыше 50 опор линий электропередачи 0,4-10 кВ.

К настоящему времени план по ремонту трансформаторных подстанций уже перевыполнен в четыре раза: с начала года энергетики провели работы в 107 трансформаторных подстанциях.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.