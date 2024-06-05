Подмосковные энергетики повышают качество электроснабжения потребителей

В Московской области продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта энергообъектов. Цель программы — значительно повысить качество электроснабжения потребителей. Работы выполняются во всех муниципалитетах региона под строгим контролем министерства энергетики Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В Одинцовском городском округе специалисты «Мособлэнерго» реализуют мероприятия по повышению качества электроснабжения СНТ «40 лет Октября», распложенного вблизи села Дубки.

В конце мая был завершен ремонт воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 600 м на ул. Звенигородской. На ЛЭП заменили провод на современный самонесущий изолированный, более устойчивый к повреждениям. Уже 43 домовладения подключено к отремонтированной воздушной линии, жители получили стабильное электроснабжение. В июне в дачном поселке энергетики начали новый этап обновления сетей — они приступили к ремонту еще 2 км ЛЭП.

Окончание работ запланировано на конец месяца.

Сетевое имущество садового объединения, включающее в себя трансформаторную подстанцию и воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, по поручению Губернатора региона Андрея Воробьева в Подмосковье с 2013 года проводится масштабная работа по приему на баланс бесхозяйного электросетевого имущества. С тех пор удалось добиться значительных положительных результатов.

На территории области насчитывается 11 710 СНТ, за время реализации программы консолидации электросетей территориальные сетевые организации (ТСО) приняли на баланс имущество 6 929 СНТ (54%), а из выявленных 11 587 бесхозяйных электросетей к 2024 году на баланс ТСО принято 11 340 сетей.

Электросетевое хозяйство СНТ «40 лет Октября» в Одинцово включили в программу капитального ремонта. В этом году там также была построена мачтовая трансформаторная подстанция с силовым оборудованием мощностью 250 кВА. Электроустановка приняла на себя часть электросетевой нагрузки СНТ и позволила обеспечить более 480 участков качественным электроснабжением, а также снизить потери в электрических сетях.

Всего в 2024 году в Одинцовском г. о. отремонтирует 31,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, проведет ремонтные работы в 19 подстанциях, расчистит 4,93 га охранных зон вдоль ЛЭП. Наибольшие объемы будут выполняться в летние месяцы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.