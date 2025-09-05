Подмосковные энергетики поучаствовали в чемпионате по гражданской обороне

На территории Сергиево-Посадского округа 4 сентября состоялся открытый чемпионат среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (ГО) в честь 35-летия МЧС России, в котором приняли участие работники службы по делам ГО и ЧС «Мособлэнерго». Организаторами являются ГУ МЧС России по Московской области и администрация Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В программу чемпионата входили показательные выступления и смотры готовности профессиональных спасательных и нештатных формирований к выполнению мероприятий по ГО. В ходе мероприятия также состоялась демонстрация современных образцов специальной техники, оборудования, снаряжения и инструментов, предназначенных для выполнения мероприятий по ГО, состоялись заседания дискуссионных клубов по вопросам совершенствования подходов к созданию и поддержанию в постоянной готовности сил и средств ГО Московской области.

Представители «Мособлэнерго» в рамках мероприятия приняли участие в работе дискуссионных клубов, а также вошли в состав судейской комиссии чемпионата по обеспечению выполнения мероприятий по ГО.

Для «Мособлэнерго» соревнования стали возможностью обсудить проблемные вопросы по выполнению мероприятий гражданской обороны на региональном уровне, а также наладить взаимодействие и выработать решения для дальнейшей совместной работы по вопросам бесперебойного энергообеспечения на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.