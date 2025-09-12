Подмосковные энергетики подключили к сетям 24 школы и 10 детских садов

Специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с начала 2025 года в Подмосковье подключили к электрическим сетям 24 школы и 10 дошкольных учреждений. Мероприятия по технологическому присоединению к сетям компании находились на контроле министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, для детской школы искусств в п. Сергиевский г. о. Коломна энергетики реконструировали более 350 метров воздушной линии электропередачи от ТП-55 и построили дополнительный участок ЛЭП длинной 100 м, а также смонтировали распределительный щит. Выполненные работы позволили увеличить мощность электроснабжения школы искусств с 35 до 90 кВт и повысить надежность ее электроснабжения до второй категории.

Также в муниципальном округе Зарайск подключена новая школа на 825 учеников, которой предоставлено 375 кВт электрической мощности. В городском округе Домодедово МАОУ «Барыбинская СОШ» выдано 650 кВт мощности. Также энергетики выполнили работы по обеспечению электроснабжения одного из отделений «Пролетарской СОШ» в городском округе Серпухов: 200 кВт мощности выдано детскому саду «Василек».

Отдельным направлением работы является обеспечение электрической энергией строительных площадок будущих социальных объектов. В Раменском муниципальном округе для реконструкции и строительства дополнительных помещений 150 кВт мощности выдано МАОУ «Лицей», где обучаются 834 ученика. Кроме того, «Россети Московский регион» выдали 650 кВт мощности для устройства строительной площадки крупной школы в ЖК «Новые Островцы» в Раменском муниципальном округе, рассчитанной на более тысячи учеников; в городском округе Люберцы — 150 кВт для строительства будущего воспитательно-образовательный комплекса.

Ранее работники «Мособлэнерго» также создали электроэнергетическую инфраструктуру для подключения к сетям детского сада в г. Щелково. Специалисты компании выполнили строительство двухсекционной трансформаторной подстанции БКТП-171 с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый. В ходе работ были проложены четыре кабельные линии КЛ-0,4 кВ протяженностью один километр. Детскому саду на 220 мест обеспечена заявленная присоединенная мощность 306 кВт.

В рамках исполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» обеспечивают первичное подключение для новых зданий школ и увеличение мощности электроснабжения учреждений образования, в которых проводилась реконструкция, капитальный ремонт или было завершено строительство учебных помещений. Для выполнения требований современного образовательного процесса в школах Подмосковья энергетики строят новые электрообъекты и устанавливают в действующих подстанциях новые, более мощные трансформаторы, а также строят линии электропередачи, что позволяет обеспечить школам вторую категорию надежности электроснабжения.

«Энергетики Подмосковья уделяют особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, к которым относятся образовательные учреждения — школы, детские сады, колледжи. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.